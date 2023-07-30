Kadınlar Dünya Kupası'nda Norveç ve İsviçre çeyrek finale yükseldi

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası A Grubu'nda Norveç Filipinler'i 6-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. İsviçre ise Yeni Zelanda ile 0-0 berabere kalarak son 16 takım arasına adını yazdırdı. Almanya ise son dakika golüyle Kolombiya'ya 2-1 mağlup oldu. Fas ise Güney Kore'yi 1-0 yenerek ilk puanlarını aldı.