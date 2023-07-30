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Kadınlar Dünya Kupası'nda Norveç ve İsviçre çeyrek finale yükseldi

Spor Haberleri

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası A Grubu'nda Norveç Filipinler'i 6-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. İsviçre ise Yeni Zelanda ile 0-0 berabere kalarak son 16 takım arasına adını yazdırdı. Almanya ise son dakika golüyle Kolombiya'ya 2-1 mağlup oldu. Fas ise Güney Kore'yi 1-0 yenerek ilk puanlarını aldı.

Kadınlar Dünya Kupası A Grubu'nda Norveç ve İsviçre, gruptan çıktı.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası A Grubu mücadeleleri bugün oynanan 2 maçla tamamlandı. Norveç, Eden Park'ta oynanan karşılaşmada Filipinler'i 6-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Norveç'e galibiyeti getiren golleri 6, 17 ve 90+5'inci dakikalarda Sophie Haug, 31'inci dakikada Caroline Hansen, 48'inci dakikada kendi kalesine Alicia Balicoco ve 55'inci dakikada penaltıdan Guro Reiten kaydetti.

İSVİÇRE - YENİ ZELANDA MAÇINDAN GOL SESİ ÇIKMADI

A Grubu'ndaki diğer mücadelede ise İsviçre ile ev sahibi Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. Dunedin Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona ererken, İsviçre adını son 16 takım arasına yazdırdı.

ALMANYA, SON DAKİKA GOLÜYLE MAĞLUP

Kadınlar Dünya Kupası H Grubu'nda ise ikinci maçlar tamamladı. Kolombiya, mücadelenin son dakikasında bulduğu golle Almanya'yı 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Sydney Futbol Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. 52'inci dakikada Alegria Kolombiya'yı 1-0 öne geçirirken, Almanya bu gole 89'uncu dakikada Popp'un penaltı golüyle cevap verdi. Kolombiya, Vanegas'ın 90+7'nci dakikada attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti.

FAS, GÜNEY KORE'Yİ TEK GOLLE GEÇTİ

H Grubu'nun diğer müsabakasında ise Güney Kore ve Fas, Coopers Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fas, 6'ncı dakikada Ibtissam Jraidi'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk puanlarını aldı.

- Almanya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Filipinler İsviçre Norveç Spor Haberler Son Dakika

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