Kadınlar Dünya Kupası'nda Nijerya ile Kanada arasında golsüz beraberlik

Kadınlar 2023 Dünya Kupası B gurubunun ikinci maçında Nijerya ile Kanada arasındaki maç golsüz eşitlikle sona erdi. Kanada penaltı atışını gole çeviremezken, Nijerya'da bir oyuncu kırmızı kart gördü.

Kadınlar 2023 Dünya Kupası B gurubunun ikinci maçında Nijerya ile Kanada arasındaki maç golsüz eşitlikle sona erdi.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçları sürüyor. B Grubu'nda Nijerya ile Kanada arasındaki maç TSİ 05.30'da oynandı. Melbourne Rectangular Stadyumu'ndaki mücadelede gol sesi çıkmazken iki takım 1'er puanla sahadan ayrıldı. Karşılaşmanın 50'nci dakikasında Kanada penaltı atışı kazanırken gole çeviremedi. Nijerya'da ise Deborah Abiodun Ajibola maçın 90'ıncı dakikasında kırmızı kart gördü.