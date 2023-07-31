Kadınlar Dünya Kupası'nda C Grubu maçları tamamlandı. Japonya grup lideri, İspanya ise grup 2'ncisi olarak son 16 turuna adını yazdırdı.

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortaklaşa düzenlediği FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda karşılaşmalar devam ediyor. C Grubu'ndaki son maçlar Japonya-İspanya, Kosta Rika- Zambiya arasında oynandı. Japonya, Wellington Regional Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği İspanya'yı 4-0 yenerek gruptan lider çıktı. Japonya'ya galibiyeti getiren golleri, 12 ve 40'ıncı dakikada Hinata Miyazawa, 29'uncu dakikada Riko Ueki, 82'nci dakikada Mina Tanaka kaydetti.

Öte yandan Japonya ve İspanya'nın son 16 turundaki rakipleri belli oldu. FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nın son 16 turunda Japonya-Norveç, İsviçre-İspanya eşleşmeleri ortaya çıktı. İsviçre-İspanya karşılaşması, 5 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.00'de oynanacak. Japonya-Norveç mücadelesi ise aynı gün TSİ 11.00'de başlayacak.