Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda ringe çıkan Busenaz Çakıroğlu, İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez'i yenerek finale yükseldi. - Haberler

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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda ringe çıkan Busenaz Çakıroğlu, İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez'i yenerek finale yükseldi.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda ringe çıkan Busenaz Çakıroğlu, İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez'i yenerek finale yükseldi.

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda ringe çıkan Busenaz Çakıroğlu, İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez'i yenerek finale yükseldi.

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda ringe çıkan Busenaz Çakıroğlu, İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez'i yenerek finale yükseldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Busenaz Çakıroğlu, Boks, Spor, Haberler

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