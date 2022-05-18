Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda ringe çıkan Busenaz Çakıroğlu, İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez'i yenerek finale yükseldi. - Haberler

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda ringe çıkan Busenaz Çakıroğlu, İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez'i yenerek finale yükseldi.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda ringe çıkan Busenaz Çakıroğlu, İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez'i yenerek finale yükseldi.
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda ringe çıkan Busenaz Çakıroğlu, İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez'i yenerek finale yükseldi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor