Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Haberler

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 7. gününde 54 kilo son 16 tur maçında milli sporcu Hatice Akbaş, Ermeni rakibi Ekaterina Sycheva'yı 5-0 yendi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonada ilk turu maç yapmadan geçen Hatice, son 32 turunda Alman Zeina Nassar'ı eledi.

Son 16 turunda Ekaterina Sycheva ile karşılaşan milli sporcu, iyi başladığı maçta ilk 2 raundu 4-1'lik skorlarla aldı. Son rauntta da üstünlüğü elinde bulunduran Hatice, raundu ve maçı 5-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Hatice Akbaş, çeyrek finalde yarın Bulgar Stanimira Petrova ile karşılaşacak.