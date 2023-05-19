Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit takımları arasında yapılacak Süper Final maçı ile ilk kez Türk finali gerçekleşecek. Mücadele İtalya'nın Torino kentinde oynanacak ve Tivibu Spor ve Red Bull TV'den yayımlanacak. Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez şampiyonluğa ulaşacak.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 1 numarası, yarın iki Türk ekibi arasında yapılacak Süper Final maçında belli olacak.

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği müsabaka, İtalya'nın Torino kentinde oynanacak. Alpitour Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor ve Red Bull TV'den yayımlanacak.

Karşılaşmanın başhakemliğini Sırp Stanislava Simic yapacak. İkinci hakemlik görevini ise İtalyan Ilaria Vagni üstlenecek.

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonuna bu sezon C Grubu'nda başlayan VakıfBank, 6 karşılaşmada 4 galibiyet alarak ikinci oldu. Sarı-siyahlı ekip, play-off turunda Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u, çeyrek finalde İtalyan takımı Vero Volley'i geçerek yarı finale yükseldi. Yarı final, yine bir Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe Opet'i altın setle geçen VakıfBank, finale çıktı.

Bu sezon iyi bir grafik çizen Eczacıbaşı Dynavit ise E Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamladı. Doğrudan çeyrek finale çıkan turuncu-beyazlı ekip, bu turda Polonya'nın Developres takımını 2 maçta da yenerek eledi. Eczacıbaşı, yarı finalde İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı geçerek finale geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez "Türk finali"

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk takımı finalde karşı karşıya gelecek.

VakıfBank ve Eczacıbaşı'nın şampiyonluk mücadelesi verecek ve her durumda kupanın ülkeye gelecek olması, Türk voleybolu adına karşılaşmayı daha da anlamlı hale getirdi. Daha önce tarihte 3 kez İtalyan takımlarının finalde karşı karşıya geldiği turnuvada, ilk kez başka bir ülkenin iki ekibi şampiyonluk maçına çıkacak.

Kupa 8. kez Türkiye'ye

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez şampiyonluğa ulaşacak.

Son yıllarda yapılan yatırımların meyvesini alan kadın voleybolu, 2011'den bu yana 8. Şampiyonlar Ligi kupasını elde edecek.

İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 6 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 5 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk kazanan Türk ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018 ve 2022'de, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.