Fenerbahçe, son saniye basketiyle Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nı kazandı
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Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, uzatmalarda Çukurova Basketbol Mersin'i 79-76 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçın son saniyelerinde atılan kritik basketle Fenerbahçe, kupayı kazanmayı başardı. İstanbul'da gerçekleşen final maçı büyük bir heyecana sahne oldu.
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe uzatmalarda Çukurova Basketbol Mersin'i son saniye basketiyle 79-76 mağlup ederek kupayı kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor