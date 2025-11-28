Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde Haftanın Programı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 8, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne de 12. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar nedeniyle ara verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Dardanel Çanakkale Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Kocaeli Kadın Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Şehir Polis Recep Topaloğlu)

17.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş BOA (Fenerbahçe Metro Enerji)

30 Kasım Pazar:

14.00 Nesibe Aydın-Çimsa ÇBK Mersin (TOBB ETÜ)

14.30 Emlak Konut-Melikgazi Kayseri Basketbol (Başakşehir)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

20.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-OGM Ormanspor (Kocaeli Atatürk)

Yarın:

14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Fenerbahçe Koleji RAMS (Gölbaşı)

16.30 Kipaş İstiklalspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Kahramanmaraş Merkez)

18.15 Darüşşafaka Lassa-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

30 Kasım Pazar:

14.45 Konya Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Selçuklu Belediyesi)

16.30 Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyesi (Karataş Şahinbey)

18.15 Cemefe Gold Haremspor-Finalspor (Beylikdüzü)