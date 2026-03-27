Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi pazar günü başlayacak

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç programı açıklandı. Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya gelecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet'in karşı karşıya geleceği serinin ilk maçı 29 Mart Pazar günü sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Metro Enerji'de oynanacak.

Üç galibiyete ulaşan ekibin sezonu şampiyon olarak tamamlayacağı serinin programı şöyle:

29 Mart Pazar:

16.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Metro Enerji)

1 Nisan Çarşamba:

19.30 Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Metro Enerji)

4 Nisan Cumartesi:

16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet (Sinan Erdem)

Not: Serinin uzaması durumunda oynanacak 4 veya 5. maçın tarihi daha sonra duyurulacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında

İki belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Polisler şüphelenmekte haklıymış! Kulaklarından çıkanlar şok etti
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı

Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
İsrail ordusunda kaos! Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı

Orduda kaos! Genelkurmay itiraf etti, Netanyahu hemen harekete geçti
Kan donduran 'Ters ilişki' cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü

Kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Polisler şüphelenmekte haklıymış! Kulaklarından çıkanlar şok etti
Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali

Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi
Orkun Kökçü'nün maç sonu görüntüsü tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü