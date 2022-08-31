Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi Spor Haberleri Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonun fikstürü belli oldu. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonun fikstürü belli oldu. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine; Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Sözlerine teşekkürlerini ileterek başlayan TBF Kadın Ligleri Müdürü İlker Kırbaş, "Geçtiğimiz sezon ligimizde ve Avrupa kupalarında başarılı ve centilmence mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Ligimize yeni katılan, Emlak Konut ve Rize Belediyesi'ne hoş geldiniz diyor, geçtiğimiz yıl göstermiş oldukları başarılı performansı bu yıl da sürdürerek ligimize renk katacaklarına inanıyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatına önem veriyoruz. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde, ikinci yıla girmiş olduğumuz bu uygulamanın, başarılı bir şekilde uygulanması konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. İLKER KIRBAŞ: TÜM SALONLARA OTOMASYON KAMERA KURULUM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Yenilikler hakkında konuşan Kırbaş, "2022-2023 sezonunda Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde oynanacak olan müsabakalar için tüm salonlara otomasyon kamera kurulum çalışmaları devam ediyor. Bu yenilik sayesinde bu iki ligimizde oynanacak olan müsabakaların tamamı, TBF YouTube hesabı üzerinden daha kaliteli bir şekilde basketbol severlerle buluşacaktır. Bu sezonda hayata geçireceğimiz "Şeffaflık Tescil Teknolojisi" ve anlaşma sağladığımız partnerimiz; Sportradar ile kötü niyetli girişimlerden zarar görülmesini engellemek adına gerekli olan tüm eğitim ve planlamaları bitirdiğimizi sizlerle paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı. Son olarak yeni sezonun tüm sporculara sağlıklı ve basketbol dolu olmasını dileyen İlker Kırbaş, "Ayrıca Kadın Ligleri takımları ve sporcularına ait bilgilendirme ve paylaşımların yapılacağı, liglerimizin marka değerini ve görünürlük seviyesini arttıracak olan ve yeni aktifleştirilen sosyal medya platformlarının detaylarını önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 2022-2023 sezonuna 8 Ekim'de başlayıp 30 Mart 20023 tarihinde de normal sezonu tamamlamayı planlıyoruz. Yeni sezonumuzun tüm takımlarımıza ve sporcularımıza sağlıklı ve basketbol dolu olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum" diyerek sözlerini noktaladı. Ligde sezonun ilk haftasının eşleşmeleri şu şekilde oluştu: Fenerbahçe Alagöz Holding – ÇBK Mersin Yenişehir Bld. Botaş – OGM Ormanspor Emlak Konut – Rize Belediyesi Bursa Uludağ Basketbol – Hatay Büyükşehir Belediyespor Melikgazi Kayseri Basketbol – Beşiktaş Nesibe Aydın – Çankaya Üniversitesi Antalya 07 Basketbol – Galatasaray Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Basketbol Süper Ligi basketbol Türkiye Spor Haberler

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