Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 3'üncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 82-56 mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.