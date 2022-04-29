Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri netleşti.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri netleşti.
Çeyrek finalde rakiplerini geçen Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor ve Nesibe Aydın, play-off yarı finalinde mücadele etme hakkı kazandı.
Yarı finalde Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor eşleşmeleri oluştu. Seride 3 galibiyete ulaşacak takımları, şampiyonun belirleneceği finale yükselecek.
Müsabakalar, Tivibu Spor'dan yayımlanacak.
Play-off yarı final serisinde maç programı şöyle:
1 Mayıs Pazar:
16.30 Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın (Metro Enerji)
2 Mayıs Pazartesi:
18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)
3 Mayıs Salı:
16.00 Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın (Metro Enerji)
4 Mayıs Çarşamba:
18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)
6 Mayıs Cuma:
16.00 Nesibe Aydın-Fenerbahçe Safiport (TOBB ETÜ)
7 Mayıs Cumartesi:
16.00 OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (M. Sait Zarifoğlu)