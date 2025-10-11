Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Meme Kanseri Farkındalığı
Melikgazi Kayseri Basketbol-Botaş maçı öncesi oyuncular, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında pankart açarak farkındalık oluşturdu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında oynanan Melikgazi Kayseri Basketbol-Botaş maçında oyuncular seremoniye 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla pankartla çıktı.
Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 2. haftasında sahasında Botaş'ı ağırlıyor. Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan maç öncesinde parkeye çıkan oyuncular, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla pankart açtı. Memorial Kayseri Hastanesi sponsorluğunda açılan pankartta, 'meme kanserinden korkma, farkında ol, geç kalma' yazılı pankart açılarak meme kanserine farkındalık oluşturuldu. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor