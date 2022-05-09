Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final serisi yarın başlayacak
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Safiport, yarın ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk edecek.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Safiport, yarın ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk edecek.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe Safiport, yarı finalde Ankara temsilcisi Nesibe Aydın'ı 3-0'lık seriyle mağlup ederek finale yükseldi.
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise bir başka başkent temsilcisi OGM Ormanspor'u 3-0'lık seriyle geçti ve finalde Fenerbahçe Safiport'un rakibi oldu.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı final serisinin duyurulan maç programı şu şekilde:
|Yarın
|19.00
|Fenerbahçe Safiport-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
|İstanbul
|Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu
|12.5.2022
|19.00
|Fenerbahçe Safiport-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
|İstanbul
|Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu
|15.5.2022
|15.00
|ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Safiport
|Mersin
|Servet Tazegül Spor Salonu
AA / Muhammed Boztepe - Spor
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