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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final serisi yarın başlayacak

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final serisi yarın başlayacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Safiport, yarın ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk edecek.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Safiport, yarın ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Safiport, yarı finalde Ankara temsilcisi Nesibe Aydın'ı 3-0'lık seriyle mağlup ederek finale yükseldi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise bir başka başkent temsilcisi OGM Ormanspor'u 3-0'lık seriyle geçti ve finalde Fenerbahçe Safiport'un rakibi oldu.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı final serisinin duyurulan maç programı şu şekilde:

Yarın19.00 Fenerbahçe Safiport-ÇBK Mersin Yenişehir BelediyesiİstanbulFenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu
12.5.2022 19.00 Fenerbahçe Safiport-ÇBK Mersin Yenişehir BelediyesiİstanbulFenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu
15.5.202215.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe SafiportMersinServet Tazegül Spor Salonu

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, Fenerbahçe, Metro, Spor, Haberler

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