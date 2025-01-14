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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza, Zia Cooke'yi Transfer Etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza, Zia Cooke'yi Transfer Etti
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin en genç takımı Danilos Pizza, Amerikalı oyun kurucu Zia Alexandria Cooke'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Kocaeli temsilcisi, ligdeki 14 maçta 5 galibiyet alarak mücadele etmeye devam ediyor.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin en genç takımı Danilos Pizza, Amerikalı Zia Alexandria Cooke'yi renklerine bağladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ilk kez mücadele eden Danilos Pizza kadrosunu güçlendiriyor. 13 takımın mücadele ettiği ligde çıktığı 14 karşılaşmada 5 galibiyet alarak hanesine 19 puan yazdıran Kocaeli temsilcisi, Amerikalı oyun kurucu Zia Alexandria Cooke'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

175 cm boyundaki ABD Güney Karolinalı deneyimli oyuncu, Los Angels Sparks takımından sonra Avusturya'da forma giydi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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