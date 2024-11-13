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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. Hafta Maçları Ücretsiz İzlenebilecek

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. Hafta Maçları Ücretsiz İzlenebilecek
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunda 7. hafta maçlarında Melikgazi Kayseri Basketbol, lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Maç ücretsiz izlenebilecek.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunda 7. hafta maçları yarın oynanacak. Melikgazi Kayseri Basketbol'un kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk edeceği ligin 7. hafta maçı taraftar için ücretsiz olacak.

Hafta sonunda milli ara nedeniyle maç oynanmayan ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunda 7. hafta maçları yarın oynanacak. Ligde haftanın açılış mücadelesinde 14 Kasım Perşembe günü YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ile OGM Ormanspor karşı karşıya gelecek. Bodrum Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'te başlayacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alanMelikgazi Kayseri Basketbol takımı ise kendi evinde lider Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Alper Özgök, Sezer Bor ve SüleymanTepe hakem heyeti yönetecek. Bu önemli karşılaşmayı Kayserili sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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