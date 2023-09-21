Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta mücadelesi başlıyor
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Fenerbahçe Alagöz Holding, Emlak Konut'u ağırlayacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta mücadelesi, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış müsabakasında Fenerbahçe Alagöz Holding, saat 18.00'de Emlak Konut'u ağırlayacak.
Ligde 3. haftanın programı şöyle:
Yarın:
18.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Emlak Konut (Fenerbahçe Metro Enerji)
23 Eylül Cumartesi:
14.30 Antalya Toroslar Basketbol-Beşiktaş (Kepez Turgut Özal)
16.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)
18.00 ÇBK Mersin-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Servet Tazegül)
24 Eylül Pazar:
14.00 Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın (Ankara)
15.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Ahmet Cömert)
17.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor (Kadir Has Kongre Merkezi)