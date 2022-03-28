Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta heyecanı yarın başlıyor - Haberler

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta heyecanı yarın başlıyor

AA - Emre Doğan - Spor
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta heyecanı yarın başlıyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta heyecanı yarın başlayacak.

ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Ligde yarın ve 30 Mart Çarşamba günü oynanacak 7 müsabakanın programı şöyle:

Yarın:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare ( Ankara )

17.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

19.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Galatasaray (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

30 Mart Çarşamba:

14.00 Antalya 07 Basketbol-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

16.00 Hatayspor-Nesibe Aydın (Antakya)

17.00 Fenerbahçe Safiport-Bellona Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

17.30 BOTAŞ-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ankara DSİ)

AA / Emre Doğan - Spor

Basketbol Süper Ligi, basketbol, 30 Mart, Ankara, Spor, Haberler

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