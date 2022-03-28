Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta heyecanı yarın başlıyor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta heyecanı yarın başlayacak.
ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta heyecanı yarın başlayacak.
Ligde yarın ve 30 Mart Çarşamba günü oynanacak 7 müsabakanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Çankaya Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare ( Ankara )
17.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)
19.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Galatasaray (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
30 Mart Çarşamba:
14.00 Antalya 07 Basketbol-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
16.00 Hatayspor-Nesibe Aydın (Antakya)
17.00 Fenerbahçe Safiport-Bellona Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
17.30 BOTAŞ-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ankara DSİ)
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022