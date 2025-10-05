Kocaeli Kadın Basketbol, Nesibe Aydın'a mağlup oldu
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Kocaeli Kadın Basketbol, evinde oynadığı maçta Nesibe Aydın'a 85-79'luk skorla yenildi. Maçın hakemleri Berk Kurtulmuş, Münevver Özemre ve Sait Nedim Çelik'ti. Kocaeli, ilk üç periyotta önde girmesine rağmen, son periyotta üstünlüğünü koruyamadı.
Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Münevver Özemre, Sait Nedim Çelik
Kocaeli Kadın Basketbol: Derin Yaya 6, Egle Zabotkaite 7, Jayda Marie Curry 25, Jazmine Antoinette Jones 8, İnci Güçlü 4, Buket Ünal, Ceren Gökdemir, Esmery Dahiana Martinez 10, Hayrunnisa Şimşek, Yağmur Bul, Şuğranur Hatice Sönmez 13, Taya Riley Reimer 6
Başantrenör: Efe Güven
Nesibe Aydın: Kelsey Renee Bone 19, Hatice Pelin Gülçelik 4, Morgan Asha Symouree Green 23, Yvonne Nicole Turner 23, Yağmur Kübra Önal 6, Rennia Tyi Davis, Tuğçe Gürel, Elif Çayır, Büşra Akgün 6, Melike Yalçınkaya 2, Şeyma Esra Yılık, Aysude Torcu 2
Başantrenör: Erman Okerman
1.Periyot: 24-18 (Kocaeli lehine)
Devre: 52-38 (Kocaeli lehine)
3. Periyot: 72-61 (Kocaeli lehine) - KOCAELİ