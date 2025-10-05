Haberler

Kocaeli Kadın Basketbol, Nesibe Aydın'a mağlup oldu

Kocaeli Kadın Basketbol, Nesibe Aydın'a mağlup oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Kocaeli Kadın Basketbol, evinde oynadığı maçta Nesibe Aydın'a 85-79'luk skorla yenildi. Maçın hakemleri Berk Kurtulmuş, Münevver Özemre ve Sait Nedim Çelik'ti. Kocaeli, ilk üç periyotta önde girmesine rağmen, son periyotta üstünlüğünü koruyamadı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Kocaeli Kadın Basketbol evinde karşılaştığı Nesibe Aydın'a 85-79'luk skorla mağlup oldu.

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Münevver Özemre, Sait Nedim Çelik

Kocaeli Kadın Basketbol: Derin Yaya 6, Egle Zabotkaite 7, Jayda Marie Curry 25, Jazmine Antoinette Jones 8, İnci Güçlü 4, Buket Ünal, Ceren Gökdemir, Esmery Dahiana Martinez 10, Hayrunnisa Şimşek, Yağmur Bul, Şuğranur Hatice Sönmez 13, Taya Riley Reimer 6

Başantrenör: Efe Güven

Nesibe Aydın: Kelsey Renee Bone 19, Hatice Pelin Gülçelik 4, Morgan Asha Symouree Green 23, Yvonne Nicole Turner 23, Yağmur Kübra Önal 6, Rennia Tyi Davis, Tuğçe Gürel, Elif Çayır, Büşra Akgün 6, Melike Yalçınkaya 2, Şeyma Esra Yılık, Aysude Torcu 2

Başantrenör: Erman Okerman

1.Periyot: 24-18 (Kocaeli lehine)

Devre: 52-38 (Kocaeli lehine)

3. Periyot: 72-61 (Kocaeli lehine) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.