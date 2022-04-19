Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Kayseri Basketbol: 72 Galatasaray: 78 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Kayseri Basketbol: 72 Galatasaray: 78

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Kayseri Basketbol: 72 Galatasaray: 78

Bellona Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında evinde oynadığı maçta Galatasaray'a 78-72 mağlup oldu.

KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında evinde oynadığı maçta Galatasaray'a 78-72 mağlup oldu.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Can Mavisu xx, Mustafa Candemir Tabak xx, Burak Durmuş xx

Bellona Kayseri Basketbol: Sheylani Peddy xxx 15, Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu xx 5, Sevgi Tonguç x, Dilara Tongar xx 7, Brooque Williams xxx 23, Farhiya Abdi xx 9, Egle Sventoraite xx 11, Gizem Tüzün xx 2

Başantrenör: Ayhan Avcı

Galatasaray: Kaela Dawn Davis xx 10, Melis Gülcan xx 13, Sude Yılmaz xx 5, Pelin Derya Bilgiç xx 11, Gizem Başaran Turan xx 4, Tina Krajisnik xxx 27, Gizem Yavuz xx 2, Merve Aydın xx 2, Shante Marie Evans xx 4

Başantrenör: Efe Güven

1. periyot: 24-19 (Bellona Kayseri lehine)

Devre: 43-34 (Bellona Kayseri lehine)

3. periyot: 60-50 (Bellona Kayseri lehine) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, Galatasaray, basketbol, Kayseri, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title