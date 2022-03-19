Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 49 Fenerbahçe Safiport: 91 - Haberler

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 49 Fenerbahçe Safiport: 91

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 49 Fenerbahçe Safiport: 91

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında, Hatayspor sahasında konuk ettiği, Fenerbahçe Safiport takımına 91-49 mağlup oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında, Hatayspor sahasında konuk ettiği, Fenerbahçe Safiport takımına 91-49 mağlup oldu.

Salon: Antakya

Hakemler: Erhan Gürsel xx, Mustafa Candemir Tabak xx, Batuhan Kümükoğlu xx

Başantrenör: Ekin Baş

Hatayspor: İdal Yavuz x 2, Büşra Akbaş xx 14, Bahar Çağlar Ökten x 4, Louka xx 14, Bilge Nisa Kasacı x 2, Elif Emirtekin x 11, Simge Şeker x, Melis Dilara Lafatan x 2

Başantrenör: Victor Tortosa

Fenerbahçe Safiport: Sabally xx 16, Manolya Kurtulmuş x 1, Şerife Alperi Onar x 13, Williams x 10, Tuğçe Canıtez x 11, Mc Bride xxx 17, Jagupova xxx 19, Ayşe Yılmaz x 4

1. Periyot: 13-24 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 21-41 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 36-69 (Fenerbahçe lehine) - HATAY

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 49 Fenerbahçe Safiport: 91

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 49 Fenerbahçe Safiport: 91

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 49 Fenerbahçe Safiport: 91

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 49 Fenerbahçe Safiport: 91

İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe, Hatayspor, Antakya, Spor, Haberler

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