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Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde mücadele sürüyor

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde mücadele sürüyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Safiport, yarın ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni ağırlayacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Safiport, yarın ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni ağırlayacak.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Safiport eşleşmenin ilk maçını 90-55 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı final serisinde üçüncü maç, 15 Mayıs Pazar günü Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, Fenerbahçe, Metro, Spor, Haberler

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