Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol ligi maçında Fenerbahçe ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı.

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol ligi maçında Fenerbahçe ile Bellona Kayseri Basketbol karşılaştı. Müsabakayı sarı lacivertli ekip 96-58 kazandı.

Salon: Metro Enerji Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Tatlıcı xx, Yiğit Emre Şimşek xx, Sibel Koç xx

Fenerbahçe: Satou Sabally xxx (17), Manolya Kurtulmuş xxx (13), Olcay Çakur Turgut xx (9), Şernife Alperi Onar xx (10), Elizabeth Williams x (6), Çağla Karatekin x (2), Selin Gül x, Kayla Renae xxx (19), Banu Şimşek x (6), Ayşe Yılmaz x (3), Bria Nicole Hartley xx (11)

Bellona Kayseri Basketbol: Marie Peddy xxx (16), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x (3), Gökçe Doğan x (2), Sevgi Tonguç x (1), Dilaga Tongar x (3), Christia Williams xx (13), Farhiya Abdi xx (12), Egle Sventoraite x (7), Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x (1)

Periyotlar:

1.Periyot: 28-14 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 58-28 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 78-46 (Fenerbahçe lehine) - KAYSERİ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title