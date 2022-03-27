Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na 2026'da 16 takım katılacak

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğince (FIBA) düzenlenen 2026 Kadınlar Dünya Kupası'ndaki takım sayısı 12'den 16'ya çıkarıldı.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2019'un eylül ayından bu yana yüz yüze toplanamayan FIBA Merkez Kurulu, İsviçre'nin Mies kasabasındaki Patrick Baumann Basketbolevi'nde bir araya geldi.

İcra kurulunun, milli takım düzeyindeki kadınlar turnuvalarıyla ilgili yarışma sisteminin gözden geçirilmesi kararı kapsamında yaptığı takım sayısının arttırılması teklifi onaylandı.

Bu doğrultuda 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'na katılacak takım sayısı 16'ya, 2025'teki kıtasal şampiyonalardan Dünya Kupası Elemeleri'ne gidecek takım sayısı da 24'e yükseldi.