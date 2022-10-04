Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de maç programı belli oldu Spor Haberleri Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de oynanacak maçların programı belli oldu. Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de oynanacak maçların programı belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grup maçları 21-23 Ekim tarihlerinde Başkent (Ankara), Cengiz Göllü (Bursa) ve Atatürk (İzmir) spor salonlarında oynanacak. Organizasyonda gruplar şu şekilde oluştu: A Grubu: Eczacıbaşı, Kuzeyboru, SigortaShop, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor B Grubu: Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor, İlbank C Grubu: Galatasaray HDI Sigorta, PTT, Sarıyer Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Kupa Voley'de 21 Ekim'deki ilk maçların programı şöyle: A Grubu (Ankara): 14.00 Kuzeyboru-SigortaShop 17.00 Eczacıbaşı-Çukurova Belediyesi Ankara Demirspor B Grubu (Bursa): 14.00 Türk Hava Yolları-İlbank 16.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyespor C Grubu (İzmir): 14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor 16.30 PTT-Sarıyer Belediyespor Grup maçları 23 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk iki sırada yer alacak 6 takım çeyrek finale yükselecek. Ligde geçen sezonu birinci ve ikinci bitiren VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde mücadeleye dahil olacak. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Sigorta Bursa İzmir Spor Haberler

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