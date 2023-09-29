Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçları başlıyor
2023-2024 sezonu gruplarında ilk maçlar yarın yapılacak. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada 10 takım mücadele edecek. Grup maçları sonunda birinci olan 3 takım ve en iyi ikinci olan takım çeyrek finale yükselecek.
Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de 2023-2024 sezonu gruplarında ilk maçlar yarın yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre yarın başlayacak mücadelede, A ve B Grubu maçları İzmir'de, C Grubu müsabakaları ise Bursa'da oynanacak.
10 takımın mücadele edeceği grup maçları sonunda birinci olan 3 takım ve gruplarda en iyi ikinci olmak üzere toplam 4 takım çeyrek finale yükselecek.
Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank ve Türk Hava Yolları'nın doğrudan çeyrek finale yükseldiği gruplarda maç programı şöyle:
A Grubu: (İzmir Atatürk Voleybol Salonu)
Yarın:
15.00 Kuzeyboru-PTT
1 Ekim Pazar:
15.00 PTT-Nilüfer Belediyespor
2 Ekim Pazartesi:
14.00 Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru
B Grubu: (İzmir Atatürk Voleybol Salonu)
Yarın:
18.00 Çukurova Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop
1 Ekim Pazar:
18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Galatasaray Daikin
2 Ekim Pazartesi:
19.00 Galatasaray Daikin-Çukurova Belediyespor
C Grubu (Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu)
Yarın:
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları
18.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş Ayos
1 Ekim Pazar:
15.00 Karayolları-Sarıyer Belediyespor
18.00 Beşiktaş-Aydın Büyükşehir Belediyesi
2 Ekim Pazartesi:
15.00 Beşiktaş Ayos-Karayolları
18.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor