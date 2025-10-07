Haberler

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley: Aras Spor, Türk Hava Yolları'nı Mağlup Etti

Güncelleme:
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Aras Spor, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maç, üçüncü set sırasında yaşanan aydınlatma yangını nedeniyle kısa bir ara verildi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Eser Türkoğlu

Türk Hava Yolları : Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yilmaz, Çağla Çiçekoğlu, Merve Nezir, Orthmann, Karmen Aksoy)

Aras Spor : Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner, İrem Çor (Simay Kurt, Buse Melis Kara, Aslıhan Kılıç, Smrek, Hazal Selin Uygur, Perez)

Setler: 20-25, 25-27, 25-22, 19-25

Süre: 170 dakika

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Aras Spor, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

Maça, üçüncü setin 26. sayısı oynanacağı sırada aydınlatma sisteminde çıkan yangın nedeniyle bir süre ara verildi.

1. Grup'ta yarın Nilüfer Belediyespor Eker ile Türk Hava Yolları karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
