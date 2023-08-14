Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşaması yarın başlıyor

Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup aşaması maçları yarın İtalya'da başlayacak. 24 takımın mücadele edeceği organizasyonda ilk maç İtalya ile Romanya arasında oynanacak. Türkiye ise Almanya'da maçlarını yapacak.