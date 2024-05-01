Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası İtalya'da Başlıyor
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak. Organizasyon, Rimini kentindeki fuar alanında düzenlenecek ve 5 Mayıs'ta sona erecek. Türkiye'yi Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bilge Tarhan, Derin Tanrıyaşükür ve İlayda Şahin temsil edecek.
Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası yarın İtalya'da başlayacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rimini kentindeki fuar alanında düzenlenecek organizasyon, 5 Mayıs'ta sona erecek.
Organizasyonda Türkiye'yi Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bilge Tarhan, Derin Tanrıyaşükür ve İlayda Şahin temsil edecek.