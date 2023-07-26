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Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye İsviçre ile berabere kaldı

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Türkiye, Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Milli takımın bir sonraki maçı Cebelitarık ile olacak.

Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 3'te Türkiye, ikinci maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

Milli takım, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen organizasyonda İsviçre ile karşılaştı.

Rakibiyle 1-1 berabere kalan Türkiye, yarın üçüncü maçında Cebelitarık ile karşılaşacak.

Türkiye, Hırvatistan, Cebelitarık ve İsviçre'nin yer aldığı organizasyon sonunda birinci olan takım 2025 yılında düzenlenecek 2. klasman şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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