Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye İsviçre ile berabere kaldı

Türkiye, Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Milli takımın bir sonraki maçı Cebelitarık ile olacak.