Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 3 Başlıyor

Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 3, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bugün başlıyor. Türkiye, ilk maçında ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacak. Şampiyonada birinci olan takım, 2025 yılında düzenlenecek 2. klasman şampiyonasına katılma hakkı elde edecek. A Milli Kadın Hokey Takımı'nda yer alan sporcular da açıklandı.