Kadınlar 2023 Dünya Kupası'nda İsviçre, Filipinler'i 2-0 yendi

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda A Grubu'nda oynanan maçta İsviçre, Filipinler'i 2-0 mağlup etti. İsviçre'nin gollerini Ramona Bachmann ve Seraina Séverin Piubel attı.

Kadınlar 2023 Dünya Kupası A Gurubu'nda Filipinler, İsviçre'ye 2-0 yenildi.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası maçları sürüyor. A Grubu'nda Filipinler ile İsviçre arasındaki maç TSİ 08.00'de oynandı. Dunedin Stadyumu'ndaki mücadele İsviçre'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 45'inci dakikada Ramona Bachmann paneltıdan ve 64'üncü dakikada Seraina Séverin Piubel kaydetti.