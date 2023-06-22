Kadınlar 2. Ligi play-off final maçları programı açıklandı

Kadınlar 1. Ligi'ne yükselecek ekiplerin belirleneceği Kadınlar 2. Ligi play-off final maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yaptığı açıklamaya göre, tarafsız sahada oynanacak tek maçlı final müsabakasında kazanan ekip bir üst lige yükselmeyi başaracak.