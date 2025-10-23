Kadınlar 2. Ligi Fikstürü Çekildi: Kılıçaslan Yıldızspor B Grubu'nda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi Fikstür çekimi yapıldı. Kayseri'nin bu ligde tek temsilcisi olan KılıçaslanYıldızspor, B Grubu'nda yer aldı.

Kura çekimi Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüp temsilcilerinin online olarak katılımıyla gerçekleşti. Yapılan Kura çekimi sonrasında Kayseri'nin bu ligde yer alan tek temsilcisi KılıçaslanYıldızspor B Grubu'nda yer aldı. Bu grupta Kılıçaslan Yıldızspor'un yanı sıra Karabük Gençlerbirliği, Ankara Gençlerbirliği, Rusumat-4 Gençlik, Samsun Yabancılar Pazarı, Düzce Kadın Futbo, Yakacık Genç Erlerbirliği, Kdz. Ereğli Lisesi Spor Kulübü takımları yer alacak. Grupta ilk maçlar 9 Kasım'da oynanacak.

KılıçaslanYıldızspor, ligin ilk maçında deplasmanda Kdz. Ereğli Lisesi Spor Kulübü'nün konuğu olacak. - KAYSERİ