Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde Play-off Maçları Başlıyor

Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde normal sezonu A ve B Grubu'nda ilk üç sırada bitiren takımlar, Turkcell Kadınlar Süper Ligi'ne yükselebilmek için play-off maçları oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Grubu'nu ilk 3 sırada bitiren Ünye Gücü Futbol Kulübü, Horozkent Spor Kulübü ve Giresun Sanayispor ile B Grubu'nu ilk 3 sırada tamamlayan Bornova Hitab Spor, Çatalca Belediyespor ve Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, play-off oynamaya hak kazandı.

Toplamda 6 hafta sürecek play-off'ta ilk maçlar, 3 Mart Pazar günü oynanacak. Play-off müsabakaları sonucunda 2 takım, Turkcell Kadınlar Süper Ligi'ne yükselmeye hak kazanacak.

İlk maçlar şöyle:

13.00 Bornova Hitab Spor-Giresun Sanayispor (Bornova İlçe Stadı-İzmir)

13.00 Horozkent Spor Kulübü-Çatalca Belediyespor (Kredi Yurtlar Sahası-Denizli Merkez)

14.00 Ünye Gücü Futbol Kulübü-Kocaeli Kadın Futbol Kulübü (Ünye İlçe Stadı-Ordu)