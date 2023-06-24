Kadına Şiddete Hayır Projesi Kapsamında Liseli Kızlar Muaythai'de Türkiye Şampiyonu Oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 'Kadına şiddete hayır' projesi kapsamında liselerde yapılan yetenek taramasında seçilen Sude Gürledik (15) ve Sevdet Çaçur (15), muaythai sporunda farklı kategorilerde Türkiye şampiyonu oldu. Önümüzdeki ay Mardin'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen liseli iki genç, hedeflerinin milli formayı giymek olduğunu söyledi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde 'Kadına şiddete hayır' projesi kapsamında liselerde yapılan yetenek taramasında seçilen Sude Gürledik (15) ve Sevdet Çaçur (15), muaythai sporunda farklı kategorilerde Türkiye şampiyonu oldu. Önümüzdeki ay Mardin'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen liseli iki genç, hedeflerinin milli formayı giymek olduğunu söyledi.

Manisa Kick Boks İl Temsilciliği sosyal sorumluluk projesi kapsamında Turgutlu ilçe genelindeki liselerde eğitim gören kız öğrencilere yönelik, 'Kadına şiddete hayır' projesi başlattı. Geçen yıl başlatılan proje kapsamında öğretmenleri tarafından seçilen 100 öğrenciye kick boks ve muaythai branşında eğitimler verildi. Lise 2'nci sınıf öğrencileri Sude Gürledik ve Sevdet Çaçur'un yetenekleri, Kick Boks Milli Takım Antrenörü Tayfun Özcan tarafından keşfedildi. Sevdet Çaçur, geçen yıla ağustos ayında Kütahya'da yapılan Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda 63 kilo yıldız kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, Sude Gürledik de bu yıl şubat ayında Ankara'da düzenlenen Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda 67 kilo gençler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Çaçur ve Gürledik, gözünü önümüzdeki ay Mardin'de yapılacak olan Türkiye Muaythai Şampiyonası'na dikti. Hocaları Özcan'ın eşliğinde çalışan Çaçur ve Gürledik, Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda başarı elde ederek, milli formayı giymeyi hedefliyor.

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Tayfun Özcan, "Proje kapsamında yetenekli kızlarımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Sude Gürledik ve Sevdet Çaçur kızlarımızı keşfettik. Kızlarımız muaythai branşında Türkiye şampiyonu oldu. Eylülde milli takım seçmelerimiz var, bu sene Milli Takım'a sporcu vermeyi düşünüyoruz. Projemiz devam ediyor. Kızlarımızın gücünü yansıtmak istiyoruz" diye konuştu.