Kadın Voleybol Milli Takımımız İslami Dayanışma Oyunları'na Galibiyetle Başladı

KADIN Voleybol Milli Takımımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı.

Millilerimiz, organizasyondaki ilk maçında Afganistan'ı 25-3, 25-4 ve 25-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Organizasyona galibiyetle başlayan Kadın Milli Takımımız, ikinci maçında 6 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Azerbaycan ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Milli takımımızın yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, İran ve Tacikistan'ın katılımıyla düzenlenen organizasyonda tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale; üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.

