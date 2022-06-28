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Kadın Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Kanada ile karşılaşacak

AA - Musa Samur - Spor
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Kadın Voleybol Milli Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Kanada ile karşılaşacak

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2022 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında yarın Kanada ile karşılaşacak.

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, 2022 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasının ilk maçında yarın Kanada ile karşılaşacak.

Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesi 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Kanada'nın Calgary kentinde yapılacak.

Milliler, 3. haftada ev sahibi Kanada'nın yanı sıra ABD, Japonya ve Hollanda ile mücadele edecek.

Türkiye, geride kalan iki haftanın ardından 5 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucu elde ettiği 16 puanla sıralamada 5. sırada yer alıyor.

Kanada'da mücadele edecek milli takım kadrosunda bulunan sporcular ve Türkiye'nin maç programı (TSİ) şöyle:

"Cansu Özbay, Elif Şahin, Sıla Çalışkan, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Hande Baladın, Tuğba Şenoğlu, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Beyza Arıcı, Bahar Akbay, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Aylin Acar."

Maç programı

29 Haziran Çarşamba:

05.00 Kanada-Türkiye

30 Haziran Perşembe:

23.00 Türkiye-Hollanda

2 Temmuz Cumartesi:

02.00 Türkiye-Japonya

2 Temmuz Cumartesi:

23.00 Türkiye-ABD

AA / Musa Samur - Spor

voleybol Türkiye Kanada Spor Haberler

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