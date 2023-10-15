Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) turnuvalarından Zhengzhou Açık'ta Qinwen Zheng, Hong Kong Açık'ta Leylah Fernandez kupaya uzandı. Zheng, Barbora Krejcikova'yı mağlup ederek kariyerinin ikinci WTA şampiyonluğuna ulaştı. Fernandez ise Katerina Siniakova'yı yenerek sezonun ilk, kariyerinin 3. WTA Turu kupasını kazandı.

Kadın Tenisçiler Qinwen Zheng ve Leylah Fernandez Turnuvalarda Şampiyon Oldu

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) turnuvalarından Zhengzhou Açık'ta Qinwen Zheng, Hong Kong Açık'ta Leylah Fernandez kupaya uzandı.

Çin'in Zhengzhou kentinde düzenlenen WTA 500 serisi turnuvasının tek kadınlar finalinde, dünya 24 numarası Zheng, 7 numaralı seribaşı Çek Barbora Krejcikova ile karşılaştı.

Çin'in 1 numaralı kadın tenisçisi olarak organizasyona katılan 21 yaşındaki Zheng, 2 saat 26 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 2-6, 6-2, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti ve kariyerinin ikinci WTA şampiyonluğuna ulaştı.

Hong Kong'un ev sahipliği yaptığı WTA 250 serisi turnuvasının tek kadınlar finalinde ise Fernandez, Çek Katerina Siniakova'yı 3-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

21 yaşındaki Kanadalı tenisçi, sezonun ilk, kariyerinin 3. WTA Turu kupasını kaldırdı.