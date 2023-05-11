Kadın sporcular başarılarını Başkan Tarhan ile paylaştı

Mezitli Mercanlar Kadın Futbol Kulübü, MEGİKAD yönetimiyle birlikte Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret ederek, elde ettikleri başarıları paylaştı.

Deprem bölgesinden gelen yetenekli oyuncularında yer aldığı kulüpte 60'dan fazla yetenekli kadın top koşturuyor. Üst üste 7 maçta 7 galibiyet alan kulüp, 26 gol atıp, kalelerine sadece 4 gol yedi. Hedeflerinin 2. Ligde ter dökmek olduğunu dile getiren kulüp oyuncuları, Başkan Tarhan'ın yaklaşımından ve sunacağı desteklerden dolayı teşekkürlerini dile getirdi.

"Futbolcularımıza annelik yapıyorum"

Kız çocuklarının kulübe ciddi talepte bulunduklarını dile getiren Mezitli Mercanlar Kadın Futbol Kulübü Başkan Vekili Nuray Altınöz, "Elimden geldiği kadar kızlarımıza annelik yapmaya çalışıyorum. Kız çocuklarımızın hayatta tutunması, ayakta durabilmeleri için ciddi caba sarf ediyoruz. Kız çocuklarımız kendi ayakları üzerinde durabilmeli, kendi özgüvenlerini oluşturmalı. Aileleriyle sürekli görüşme içerisindeyiz. Çok yetenekli kadın futbolcularımız var. Hepsi sahada fırtına gibiler. Ben inanıyorum ki, ileride futbol sayesinde ailelerine ciddi katkıda bulunacaklar. İleriki süreçlerde şampiyonluk haberlerini duyarsınız. Kulübümüzü kendi cabalarımızla buraya kadar getirdik. Kız çocuklarından ciddi bir talep var. Kulübümüzün daha fazla güçlenmesi için bizlere destek olacak birilerine ihtiyaç vardı. Bu sebepten dolayı Başkanımız Neşet Tarhan ile görüştük. Kendilerine teşekkür ediyorum destek olacağını dile getirdi" dedi.

Mezitli Mercanlar Kadın Futbol Kulübü Antrenörü Songül Ece Altınöz ise "Kadınların her zaman yanında olan başkanımız sağ olsun kulübümüze gerekli desteğini sunacağını söyledi. Ayrıca MEGİKAD ve belediyemizin el birliği ile kadın kulübümüzün daha güçlü bir şekilde güzel yerlere geleceğimize inanıyoruz. Başkanımıza bizlere sunacağı desteklerden dolayı şimdiden teşekkürler ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Daha güzel yerlere geleceğiz"

Kadınların çok başarılı işler yapabileceğini söyleyen takım kaptanı Aliye Aydın, "Kadınlar denilince herkesin aklında 'kadınlar yapamaz' oluşuyor. Ama biz kulüp olarak kadınları çok başarılı bir şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Antrenörümüz sayesinde her şey çok güzel oluyor. Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'ın kapısını çaldık. Bizleri çok sıcak karşıladı ve gerekli yardımları yapacağını söyledi. Başkanımız sayesinde daha güzel yerlere geleceğiz. Kadınların neler yapabileceğini çok daha güzel göstereceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinden gelen kulüp oyuncusu Irmak Akbudak ise konuşmasında, " Hatay'ın Defne ilçesinde deprem bölgesinden geliyorum. Hatay'da 1. Ligde mücadele ediyorduk. Fakat depremden dolayı takımsız kalınca ligden çekilmek zorunda kaldık. Şu an da 3. Lig Mezitli Mercanlar Kadın Futbol Takımında mücadele ediyorum. MEGİKAD kadın derneğinin destekleriyle şu an buradayız" diye konuştu. - MERSİN