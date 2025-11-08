Haberler

Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı'ndan Tarihi Başarı

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mısır'da düzenlenen VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı'nı tebrik etti ve bu başarının ülkemiz için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mısır'da düzenlenen VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli sporcularımız Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ten oluşan Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımımızı kutluyorum. Ülkemize tarihinde ilk defa altın madalya kazandıran milli sporcularımızın başarısı bizleri gururlandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ün başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
