Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı Dünya Şampiyonu Oldu

Mısır'da düzenlenen VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı, finalde Rusya'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Takım tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olma başarısını gösterdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TOSSFED) açıklamasına göre, başkent Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonda Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ten oluşan Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı, yarı finalde Çin'i yenerek finale yükseldi. Milli sporcular, finalde de Rusya ile yaptıkları müsabakayı 3-1 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Organizasyonda ferdi olarak yarışan Ebru Acer gümüş, Sümeyra Türk de bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Enes Burç da şampiyonada 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 2 madalya elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
