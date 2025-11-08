Haberler

Kadın Öğretmenlerden Voleybol Turnuvasında Farkındalık Mücadelesi

Güncelleme:
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü voleybol turnuvasında, tamamen kadın öğretmenlerden oluşan Handegül Anaokulu takımı, erkek takımlarıyla mücadele ediyor. Takımın müdürü Nimet Uzan, amacı kadınların gücünü ve yerini göstermekte olduğunu vurguladı.

Kütahya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasına katılan, tamamı kadın öğretmenlerden oluşan takım, erkek takımlarına karşı mücadele ediyor. Handegül Anaokulu'nun Müdürü Nimet Uzan, " Tavşanlı'da sadece bayan olan tek takımız" dedi.

Tavşanlı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3-21 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerin katılacağı voleybol turnuvası düzenledi. 8 takımın katıldığı turnuvaya katılan takımların hepsi erkek öğretmenlerden oluşurken, Handegül Anaokulu tamamen kadın öğretmenlerle yarışıyor. Turnuvada tek kadın takım olma özelliği olan Handegül Anaokulu'nun Müdürü Nimet Uzan, "Tavşanlı'da sadece bayan olan tek takımız. Bunun için biz kadının gücünü göstermeye geldik. Amacımız farkındalık oluşturmak" dedi.

'HEPİMİZ OYNADIK, YEDEĞİMİZ YOK'

Takımı kurarken zorlandıklarını belirten Uzan, "Handegül Anaokulu olarak 8 bayan öğretmeniz. Çok az bir personel ve 6 kişilik takım çıkarmak kolay bir şey değildi bizim için. Onun için hepimiz oynadık, yedeğimiz yok. Katılımımızın felsefesi, biz kadının her yerde, her şekilde, birlikte, beraberlikte, öz güvende, başarıda, önde ve önce olduğunu kabul ettik ve bunun için de takımla yer aldık. Turnuvanın ilerleyen yıllarda da kadın takımlarının katılımıyla daha kapsayıcı olmasını umuyoruz. İnşallah ileriki yıllarda daha iyi neticeler elde edilecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
