Haberler

Kadın Öğretmenlerden Oluşan Takım, Voleybol Turnuvasında Kadının Gücünü Gösteriyor

Kadın Öğretmenlerden Oluşan Takım, Voleybol Turnuvasında Kadının Gücünü Gösteriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Handegül Anaokulu, yalnızca kadın öğretmenlerden oluşan takımıyla voleybol turnuvasına katıldı. Okul müdürü Nimet Uzan, bu katılımın kadının gücünü göstermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştiğini açıkladı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Handegül Anaokulu'nun tamamen kadın öğretmenlerden oluşan takımı, 'Kadının gücünü gösterme' hedefiyle erkek takımlarına karşı yarışıyor.

Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında düzenlenen okullar arası voleybol turnuvasına diğer okullar erkek takımlarıyla katılırken, Tavşanlı Handegül Anaokulu tamamen kadın öğretmenlerden oluşan takımıyla turnuvada yer alıyor. Okul, bu özelliğiyle turnuvadaki tek kadın takımı olma ünvanını taşıyor.

Okul Müdürü Nimet Uzan, yaptığı açıklamada, "Tavşanlı'da sadece bayan olan tek takımız. Bunun için biz kadının gücünü göstermeye geldik" dedi. Uzan, turnuvaya katılım amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

Takımın zorlu koşullar altında kurulduğunu belirten Uzan, "Handegül Anaokulu olarak 8 bayan öğretmeniz. Çok az bir personel ve 6 kişilik takım çıkarmak kolay bir şey değildi bizim için. Onun için hepimiz oynadık, yedeğimiz yok" ifadelerini kullandı.

Uzan, katılımlarının ardındaki felsefeyi ise şu sözlerle açıkladı: "Biz, kadının her yerde, her şekilde, birlikte, beraberlikte, özgüvende, başarıda, önde ve önce olduğunu kabul ettik ve bunun için de takımla yer aldık."

Turnuvanın ilerleyen yıllarda da kadın takımlarının katılımıyla daha kapsayıcı olmasını umduklarını belirten Uzan, sözlerini "İnşallah ileriki yıllarda daha iyi neticeler elde edilecek" diyerek tamamladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.