Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı, Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek ikinci galibiyetini elde etti.

- Kadın milliler Avrupa Şampiyonası'nda ikinci galibiyeti elde etti

Karabük'te Avrupa Şampiyonası heyecanı sürüyor

KARABÜK - Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Kadın Milli Takımı, Ukrayna'yı 3-0 mağlup ederek ikinci galibiyetini elde etti.

Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Türkiye, ilk ve ikinci seti 25-21 üstün tamamladı.

Üçüncü sette de üstünlüğünü koruyan ev sahibi mücadeleyi 25-20 kazanmayı başardı. Şampiyonada ikinci galibiyetini alan kadın milliler taraftarlara büyük bir sevinç yaşattı.

Mücadeleyi AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, İl Başkanı Ferhat Salt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve sporseverler takip etti.

Günün diğer karşılaşmaları şu şekilde tamamlandı: Erkek milli takımlarda Fransa: 3 - Polonya: 2, Ukrayna : 3 - Bulgaristan: 0

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Fuat Dokgöz, son sette çok önemli bir dönüş yaptıklarını belirterek, Ukrayna gibi bir rakip karşısında 3-0 net skor elde etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Milli takım oyuncusu Derya Batı, galibiyeti 15 Temmuz şehitleri ve gazilerine hediye ettiklerini aktardı.