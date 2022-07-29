Kadın Milli Golf Takımı, Macaristan'daki şampiyonada finale yükseldi - Haberler

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Kadın Milli Golf Takımı, Macaristan'daki şampiyonada finale yükseldi

Kadın Milli Golf Takımı, Macaristan'daki şampiyonada finale yükseldi

Kadın Milli Golf Takımı, Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler ve Kadınlar Shield Şampiyonası'nda (2022 European Men's & Ladies Team Shield Championship) finale yükseldi.

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Kadın Milli Golf Takımı, Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Erkekler ve Kadınlar Shield Şampiyonası'nda (2022 European Men's & Ladies Team Shield Championship) finale yükseldi.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın üçüncü gününde Kadın Milli Golf Takımı, yarı finalde karşılaştığı Yunanistan'ı 2-1 yenerek finale çıktı.

Milliler, finalde Ukrayna ile karşılaşacak.

Yarı finalde Yunanistan'a 2-1 yenilen Erkek Milli Golf Takımı ise yarın 3-4'üncülük maçında Sırbistan ile mücadele edecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Yunanistan Macaristan Spor Haberler

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