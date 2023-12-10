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Kadın Milli Badminton Takımı 2024 Avrupa Takımlar Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı

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Kadın Milli Badminton Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen elemelerde başarılı bir performans sergileyerek 2024 Avrupa Takımlar Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Kadın Milli Badminton Takımı, 2024 Avrupa Takımlar Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen elemelerde mücadele eden milli takım, grup müsabakalarında Ukrayna ve Grönland'ı 5-0 yendi.

Milliler, son maçında diğer grubun lideri ev sahibi Bulgaristan ile karşılaştı.

Seriyi 3-2 kazanan ay-yıldızlı ekip, 2024 yılının şubat ayında Polonya'da düzenlenecek Avrupa Takımlar Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Elemelerde Türkiye'yi Neslihan Yiğit Arın, Özge Bayrak, Yasemen Bektaş, Bengisu Erçetin, Cansu Erçetin, Zehra Erdem, Betül Söner ve Nazlıcan İnci temsil etti.

Kaynak: AA / Spor

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