Kadın Kriket Milli Takımı Avrupa Kıta Kupası'nda 3. Oldu

Türkiye Kadın Kriket Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Kıta Kupası'nda 3. olarak önemli bir başarı elde etti. Milli takım, Bulgaristan ve ev sahibi Romanya ile oynadığı müsabakaları kazanarak kupada podyuma çıktı. Federasyon, bu başarının kadın kriketinin gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Kriket Birliği tarafından organize edilen Kadınlar Avrupa Kıta Kupası tamamlandı.

Bulgaristan ve ev sahibi Romanya ile yaptığı müsabakaları kazanan milli takım, kupada 3'üncülüğü elde etti.

Millilerin, Moara Vlasiei Kriket Sahası'nda oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:

Türkiye-Bulgaristan: 143-87

Türkiye-Avusturya: 135-143

Türkiye-Romanya: 73-71

Türkiye-Norveç: 116-123

Federasyonun açıklamasında ayrıca, "Elde edilen bu başarı, kadın kriketimizin gelişiminin ve verilen emeklerin bir göstergesidir. Sporcularımızı, teknik ekibimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
