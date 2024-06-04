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Kadın Kılıç Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

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Antalya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Kılıç Milli Takımı, finalde Bulgaristan'a yenilerek organizasyonu ikinci tamamladı. Takım, finalde Bulgaristan'a 45-44 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Kılıç Milli Takımı, finalde Bulgaristan'a yenilerek organizasyonu ikinci tamamladı.

Avrupa Eskrim Konfederasyonu ile Türkiye Eskrim Federasyonu koordinasyonunda Antalya Spor Salonu'nda 1 Haziran'da başlayan şampiyonaya, 34 ülkeden 378 sporcu ve 80 takım katıldı.

Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Begüm Alkaya'dan oluşan Kadın Kılıç Milli Takımı, finalde Bulgaristan'a 45-44 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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