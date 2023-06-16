Kadın Güreş Milli Takımı tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez şampiyon olan Kadın Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez şampiyon olan Kadın Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Kadın Güreş Milli Takımı için yayınladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, tarihinde ilk defa Avrupa Şampiyonu olan Kadın Güreş Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Genç güreşçilerimiz, 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanıp toplamda 106 puanla şampiyonayı birinci sırada tamamlayarak bizleri gururlandırmıştır. Bu başarının, gelecek yıllarda kazanılacak nice şampiyonlukların habercisi olduğuna inanıyorum. Genç kızlarımızın bu başarısında emeği geçen federasyonumuza, antrenörlerimize ve ailelerine şükranlarımı sunuyorum."